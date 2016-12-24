В Саранске прошел молодежный РосКвиз ко Дню России

11 июня в Саранске на базе Штаба общественной поддержки прошел молодежный РосКвиз ко Дню России. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие студенты сузов и вузов Саранска.



Вопросы были посвящены истории, географии, культуре многонациональной страны. Игра состояла из 5 раундов: «Разминка для мозгов», «Верю-не верю», «Железная логика», «Числобол» и «Русская рулетка».



По итогам соревнований лидерами стали учащиеся Саранского электромеханического колледжа, II место досталось студентам Мордовского государственного педуниверситета имени М.Е. Евсевьева. III место заняла команда Саранского техникума энергетики и электронной техники имени А.И. Полежаева.