В центре Саранска 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 383-летия города Саранска, 11 и 12 июня в центре города будет временно ограничено движение транспорта.

По информации саранской мэрии, с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих участках:



- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- ул. Л. Толстого на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

- ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Володарского на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической

по ул. Советской на участке от ул. Большевистской до ул. Рабочей.



С 18:00 до 23:00 12 июня будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской.



С 20:00 до 22:45 12 июня на время проведения праздничного салюта будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по ул. Московской на участке от ул. Республиканской до ул. Рабочей

- по ул. Рабочей на участке от ул. Московской до ул. Коммунистической.



С 21:00 до 23:00 12 июня будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).



С 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих парковках:



- по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия

- по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова

- по ул. Большевистской в районе здания Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

- по ул. Красной на территории, прилегающей к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт»

- на парковке, прилегающей к парку им. А.С. Пушкина.