В Мордовии пенсионер убил свою жену и спрятал ее тело по частям

По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя села Баево, подозреваемого в убийстве супруги.

По версии следствия, днем 7 июня в селе Баево возле собственного дома подозреваемый в ходе ссоры совершил убийство супруги, нанеся ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

В целях сокрытия следов преступления фигурант спрятал части тела в нескольких местах. Останки спустя пару дней были обнаружены в лесопосадке в ходе поисковых мероприятий, проводимых по обращению родственников в связи с безвестным исчезновением женщины.

В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете по РМ отмечают, что свою причастность к преступлению мужчина не отрицает, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе и по изъятому орудию преступления.