В Мордовии пенсионер убил свою жену и спрятал ее тело по частям

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ардатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя села Баево, подозреваемого в убийстве супруги.
По версии следствия, днем 7 июня в селе Баево возле собственного дома подозреваемый в ходе ссоры совершил убийство супруги, нанеся ей несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
В целях сокрытия следов преступления фигурант спрятал части тела в нескольких местах. Останки спустя пару дней были обнаружены в лесопосадке в ходе поисковых мероприятий, проводимых по обращению родственников в связи с безвестным исчезновением женщины.
В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Следственном комитете по РМ отмечают, что свою причастность к преступлению мужчина не отрицает, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе и по изъятому орудию преступления.
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