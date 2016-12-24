В Саранске иномарка сбила юную парочку на мопеде

По информации Госавтоинспекции республики, 10 июня в 21:45 на улице Республиканская 26-летний молодой человек за рулем автомобиля «Шкода Октавиа», по предварительным данным, при повороте налево совершил столкновение с мопедом «Мотолэнд ZS50-A» под управлением 17-летнего юноши, который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП травмы получили двое несовершеннолетних – водитель мопеда и его 15-летняя пассажирка. Оба участника дорожного эксцесса были за рулем трезвыми.

Отмечается, что виновник ДТП в этом году уже 12 раз привлекался к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения.