В УФСИН по РМ определили лучших в служебном шестиборье

На стадионе поселка Явас и в спортивном комплексе УФСИН по РМ прошли соревнования по служебному шестиборью в зачет Спартакиады ведомства.

Соревнования проходили в 3 этапа. 1 этап – бег на дистанции 3000 метров. 2 этап – стрельба из пистолета «Макарова» и плавание на дистанции 100 метров. 3 этап – бег на 100 метров, прыжки в длину и метание гранаты Ф-1.

Как отмечается, в борьбе за звание лучших приняли участие 16 команд (в составе каждой команды по 4 человека) – всего 64 спортсмена.

Личное первенство в служебном шестиборье определялось по наибольшей сумме очков, набранных участниками согласно таблице оценки результатов. Общекомандное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набранных 3 лучшими участниками команды.

В личном зачете лучшими стали:

1 место – Владимир Кривоногов (ИК-6)

2 место – Андрей Шлаев (ИК-12)

3 место – Николай Беляев (ИК-10).

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – ИК-4 УФСИН по РМ

2 место – ЛИУ-3 УФСИН по РМ

3 место – ИК-10 УФСИН по РМ.

Команды и спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами, грамотами и денежными премиями.