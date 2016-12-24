Жительница Саранска лишилась почти 5 миллионов рублей в результате общения с мошенническими персонажами

В столице Мордовии 47-летняя местная жительница понесла огромные финансовые потери в результате длительного общения с телефонными аферистами. Женщину взяли в оборот сразу несколько мошеннических персонажей, выдававших себя за сотрудников федеральных ведомств.

Как сообщает МВД по РМ, все началось в конце марта этого года со звонка представителя кадрового агентства, предложившего женщине работу копирайтера. Но трудовое сотрудничество оборвалось в самом начале, поскольку с карты новой работницы мошенники смогли обманом списать 10 тысяч рублей.

Потом на жительницу Саранска вышел некий юрист, который убедил жертву, что она своими действиями нарушила валютное законодательство - поэтому ей следовало связаться с налоговой инспекцией. Ссылку на чат организации «провинившейся» прислали по мессенджеру.

Вот тут и начался основной жульнический разгул. Липовый представитель налоговой службы под различными предлогами заставил потерпевшую оформить займы, взять деньги в долг у знакомых, приобрести криптовалюту и вместе с личными сбережениями перечислить на сторонние реквизиты. При этом, по поручению «налоговика» женщина вела какие-то переговоры, якобы с иностранцами, по вопросам вывода денежных средств.

Далее в дело вступил уже мнимый представитель Роскомнадзора, который наплел жительнице Саранска, что в связи с переводом за границу суммы превышающей 1 млн рублей, ей необходимо предоставить ведомству договор о залоге на автомобиль и на недвижимость. Более того, потерпевшую убедили в необходимости оформления кредита ее дочерью, а также уговорили взять очередной займ под залог автомобиля родственницы.

Понятно, что главная цель всех этих действий заключалась в выкачивании с жертвы как можно большего объема денежных средств. Когда же у бедолаги, наконец, наступило прозрение, женщина посчитала свои убытки. По информации МВД, на данный момент установлено, что ей причинен ущерб на общую сумму 4 миллиона 878 тысяч рублей.