В Мордовии разработали спецсервис для школьников по ОГЭ и ЕГЭ

Репортер

В Мордовии разработали специальный сервис для школьников и их родителей. На сайте можно найти и скачать расписание ОГЭ и ЕГЭ досрочного, основного и дополнительного периодов.

Также на платформе размещены актуальные советы по подготовке к экзаменам и ответы на часто задаваемые вопросы: https://exam.map-rm.ru.

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