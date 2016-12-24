В Мордовии разработали спецсервис для школьников по ОГЭ и ЕГЭ

В Мордовии разработали специальный сервис для школьников и их родителей. На сайте можно найти и скачать расписание ОГЭ и ЕГЭ досрочного, основного и дополнительного периодов.

Также на платформе размещены актуальные советы по подготовке к экзаменам и ответы на часто задаваемые вопросы: https://exam.map-rm.ru.