Сафари-парк «Кречет» на выставке «Россия» рассказал о планах своего развития

9 июня в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» Мордовия презентовала свои проекты Всероссийского конкурса «Пространство будущего».



В номинации «Туристический проект» был представлен Сафари-парк «Кречет» в красочном сопровождении этно-арт-театра «VARMA». Руководитель сафари-парка Светлана Каткова рассказала о достигнутых результатах и планах развития комплекса в 2024 году.



Сафари-парк парк открылся в 2022 году и быстро завоевал симпатии туристов из республики и других регионов страны. Гости могут почувствовать неповторимую атмосферу дикой природы, встретить благородных оленей и маралов.

По информации Министерства экономики, торговли предпринимательства РМ, за прошлый год сафари-парк «Кречет» посетили 13 тысяч гостей.



В планах заповедной территории - развитие пеших маршрутов, организация сплавов по реке Сура, увеличение разнообразия животного мира, создание мест размещения, а также инфраструктуры для проведения мастер-классов, обучающих программ и бизнес-туризма в целом.



Еще один проект Мордовия представила в номинации «Молодежный проект» - Окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ», целью которого является повышение уровня интереса молодежи к культурному наследию мордовского народа, популяризация мордовской национальной культуры, а также поиск новых способов сохранения мордовского национального творчества.



Поддержать проекты Мордовии можно проголосовав на сайте Достижения.рф до 3 июля по ссылке: https://достижения.рф/project-competition. Сафари-парк «Кречет» сейчас лидирует в голосовании и является одним из претендентов на победу в конкурсе.