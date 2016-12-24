Более 360 жителей Мордовии заключили соцконтракт на развитие бизнеса

Репортер

При поддержке кадрового центра жители Мордовии в 2024 году охотнее всего открывали свое дело в сфере парикмахерских и маникюрных услуг, косметологии, курьерской доставки, строительства и производства изделий из различных материалов 

Карьерные консультанты кадрового центра помогают соискателям заполнить заявление, подготовить сам бизнес-план и его защиту на комиссии. В случае одобрения авторы могут рассчитывать на единовременное денежное пособие до 350 тысяч рублей. 

«В 2024 году этой мерой поддержки воспользовались более 620 человек. 364 из них уже открыли собственное дело», - отметил директор кадрового центра республики Игорь Юрченков.

Напомним, социальный контракт можно заключить не только для открытия своего дела, но и для поиска работы, развития личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо обратиться в центр занятости и подать заявление на заключение контракта по выбранному направлению.

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