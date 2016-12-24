В Мордовии школьникам рассказали, как нейросети и искусственный интеллект помогут в профессии

На площадке Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева стартовал цикл профориентационных просветительских мероприятий, организованный в республике филиалом Российского общества «Знание» в рамках трека Знание.Карьера.

Перед школьниками выступил лектор Российского общества «Знание», директор Дома научной коллаборации им. академика Е. М.Дианова Анатолий Брагин. Он рассказал ребятам о том, как нейросети и искусственный интеллект могут помочь в профессии, тенденциях использования технологии и ее развития. Вместе со школьниками обсудили, как использовать искусственный интеллект сейчас, чтобы подготовить себя к профессиям будущего.

«На площадке детского летнего лагеря «Интеллектуальные каникулы» мы провели обзорную лекцию по искусственному интеллекту в профессиях. Для детей уже сейчас это универсальный помощник в поиске информации и ее структурировании в удобно понимаемый вид, которую можно быстро использовать при проектной деятельности, «мозговом штурме», генерации идей к проектам, освоении новых направлений обучения. Также эти технологии можно использовать в качестве информационного гида, цифровых помощников и наставников. Уже несколько тысяч сервисов с искусственным интеллектом в разных сферах помогают принимать решения, анализировать большие данные, рисовать, моделировать, снимать видео и др. Использование ИИ охватывает все больше направлений в работе. В лагере у нас 62% программ связано с ИТ-направлениями, и в подготовке программ по всем направлениям в качестве помощника использовался ИИ», — отметил Анатолий Брагин.

Знание.Карьера — просветительский проект для молодежи, который знакомит с карьерными возможностями в родном регионе. Наставники — успешные предприниматели, HR-специалисты, деятели науки и культуры — помогут определиться с профессией, познакомиться с крупнейшими работодателями и расскажут, как запустить свой первый бизнес. Они поделятся личным опытом, презентуют программы стажировки, проведут экскурсию по офису, расскажут о новых возможностях.

Выступления в рамках трека Знание.Карьера в Мордовии стартовали 1 июня в рамках Фестиваля Движения Первых - фестиваля детства и юности, посвященного дню защиты детей. Лекторами выступили лекторы из МГУ им. Н. П. Огарева, МГПУ им. М. Е. Евсевьева и стартап-студии «Огарев». В работе лектория приняли участие более 200 обучающихся. Участники просветительских лекций узнали об основах успешного выбора профессии, методах концентрации внимания в учебе и работе, мерах поддержки стартапов, о перспективных направлениях науки и техники, возможностях самореализации и карьерного роста в Мордовии.