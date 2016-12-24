В Большеберезниковском районе во время пожара погибла 55-летняя женщина

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в Большеберезниковском районе сотрудниками ведомства проводится процессуальная проверка по факту смерти 55-летней женщины при пожаре.

Днем 8 июня после тушения пожара в доме, расположенном в селе Большие Березники, было обнаружено тело хозяйки со следами термического воздействия. По имеющейся информации, погибшая проживала одна.

В СК отмечают, что при осмотре места происшествия каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным выводам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.