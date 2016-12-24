Две жительницы Саранска признаны виновными в организации незаконной миграции

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Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания двух жительниц региона виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в декабре 2020 года две сотрудницы коммерческой организации, оказывающей экспертно-консультативные услуги иностранным гражданам, организовали на территории Мордовии канал незаконной миграции.
Преступные роли были распределены таким образом, что 51-летняя фигурантка занималась подбором клиентов из числа приезжих жителей стран СНГ, а ее 58-летняя коллега, будучи на момент совершения преступления тестером Санкт-Петербургского государственного университета, содействовала в сдаче экзаменов без проверки фактического уровня знаний. Эти действия позволили иностранным гражданам получить образовательные сертификаты, используемые для легализации на территории России.
Ленинский районный суд Саранска признал подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении. Женщинам назначено наказанием в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждой.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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