Две жительницы Саранска признаны виновными в организации незаконной миграции

Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания двух жительниц региона виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что в декабре 2020 года две сотрудницы коммерческой организации, оказывающей экспертно-консультативные услуги иностранным гражданам, организовали на территории Мордовии канал незаконной миграции.

Преступные роли были распределены таким образом, что 51-летняя фигурантка занималась подбором клиентов из числа приезжих жителей стран СНГ, а ее 58-летняя коллега, будучи на момент совершения преступления тестером Санкт-Петербургского государственного университета, содействовала в сдаче экзаменов без проверки фактического уровня знаний. Эти действия позволили иностранным гражданам получить образовательные сертификаты, используемые для легализации на территории России.

Ленинский районный суд Саранска признал подсудимых виновными в инкриминируемом им преступлении. Женщинам назначено наказанием в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждой.

Приговор суда в законную силу не вступил.