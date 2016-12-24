Предприниматели Мордовии могут бесплатно повысить свои профессиональные навыки

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии, предоставляя широкий спектр услуг, в том числе и нефинансовые.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный бизнес имеет возможность повысить уровень своей финансовой грамотности.

В рамках недели социального предпринимательства бизнес-наставник Оксана Зеленова проведет бизнес-игру, на которой можно узнать:

- куда развиваться дальше

- как определить перспективное направление развития и сформировать план

- как адаптироваться к изменениям

- как подстроиться под динамичные и значительные изменения в мире.

Участники бизнес-игры пройдут несколько этапов и увидят, где же проседают деньги, разберут слепые зоны и точки роста.

Принять участие могут ИП и ООО Мордовии. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/biznes-igra-gde-moi-dengi/

Мероприятие состоится 20 июня 2024 года по адресу: ул. Московская, 14. Время регистрации: 14:00, начало в 14:30.