Предприниматели Мордовии могут бесплатно повысить свои профессиональные навыки

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии, предоставляя широкий спектр услуг, в том числе и нефинансовые.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный бизнес имеет возможность повысить уровень своей финансовой грамотности.
В рамках недели социального предпринимательства бизнес-наставник Оксана Зеленова проведет бизнес-игру, на которой можно узнать:
- куда развиваться дальше
- как определить перспективное направление развития и сформировать план
- как адаптироваться к изменениям
- как подстроиться под динамичные и значительные изменения в мире.
Участники бизнес-игры пройдут несколько этапов и увидят, где же проседают деньги, разберут слепые зоны и точки роста.
Принять участие могут ИП и ООО Мордовии. Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/biznes-igra-gde-moi-dengi/
Мероприятие состоится 20 июня 2024 года по адресу: ул. Московская, 14. Время регистрации: 14:00, начало в 14:30.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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