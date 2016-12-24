В Мордовии замглавы сельского поселения покинула должность из-за скрытых доходов

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В Ичалковском районе прокурорские работники провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и выявили «приступы забывчивости» у замглавы Гуляевского сельского поселения.
По данным надзорного ведомства, женщина в справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2021-2023 гг. не отразила тот факт, что является учредителем местной коммерческой сельхозорганизации. Получение ежегодных дивидендов от прибыли коммерческой организации и доходов от сдачи обществу в аренду принадлежащего ей на праве собственности земельного участка скрыла.
Меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов заместитель главы не приняла. Прокурор района внес представление главе Гуляевского сельского поселения.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования муниципальная служащая уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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