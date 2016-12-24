В Мордовии объявлен отбор в резерв управленческих кадров

Комиссией при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров объявлен очередной отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия (далее – Комиссия).

Резерв управленческих кадров формируется для замещения руководящих и управленческих должностей в органах государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, а также в государственных и муниципальных организациях по следующим целевым группам:

группа 1. Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия (руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной власти);

группа 2. Резерв управленческих кадров на должности глав муниципальных районов и городского округа Саранск;

группа 3. Резерв управленческих кадров на должности руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также предприятий и организаций с долей собственности Республики Мордовия, муниципальных образований 25 и более процентов.

Для претендентов на включение в резерв управленческих кадров установлены следующие требования:

наличие высшего образования;

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее двух лет либо стажа работы по специальности не менее трех лет;

возраст – от 25 до 55 лет.

Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Мордовия (далее – кандидаты) осуществляется на конкурсной основе.

Выдвижение кандидатов может осуществляться лицами, замещающими государственные должности Республики Мордовия; руководителями органов государственной власти Республики Мордовия и местного самоуправления; депутатами представительных органов государственной власти и местного самоуправления; руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; руководителями высших учебных заведений; общественными организациями; политическими партиями; членами Комиссии при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. Кандидаты могут выдвигаться на основе самовыдвижения.

Кандидаты представляют в Комиссию следующие документы:

1) личное заявление кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 1;

2) заполненная и собственноручно подписанная анкета кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме

№ 2;

3) согласие кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия на обработку персональных данных по форме № 3;

4) рекомендация от субъекта выдвижения, характеризующая деловые, профессиональные и личностные качества кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия, либо отзыв лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, позволяющий дать качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и опыта кандидата (для кандидатов на основе самовыдвижения);

5) копия паспорта или заменяющего его документа;

6) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) копии документов, об образовании и квалификации, а по желанию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

8) опросный лист кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 4;

9) заполненная и собственноручно подписанная справка – объективка кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 5;

10) справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования или письмо об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.

Формы документов размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: https://clck.ru/3B6VQA

Перейти на сайт можно с использованием QR-кода:

В случае представления неполного и (или) недостоверного комплекта документов претендент не допускается к следующему этапу отбора.

Документы для включения в резерв управленческих кадров представляются в срок до 30 июня 2024 г. включительно, по почте либо с нарочным по адресу:

430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.35, Управление по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, каб. № 606.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров можно получить по телефонам: 39-11-94, 39-12-31.