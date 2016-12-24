В Мордовии объявлен отбор в резерв управленческих кадров

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Комиссией при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров объявлен очередной отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия (далее – Комиссия).
Резерв управленческих кадров формируется для замещения руководящих и управленческих должностей в органах государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, а также в государственных и муниципальных организациях по следующим целевым группам:
группа 1. Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия (руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной власти);
группа 2. Резерв управленческих кадров на должности глав муниципальных районов и городского округа Саранск;
группа 3. Резерв управленческих кадров на должности руководителей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также предприятий и организаций с долей собственности Республики Мордовия, муниципальных образований 25 и более процентов.
Для претендентов на включение в резерв управленческих кадров установлены следующие требования:
наличие высшего образования;
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее двух лет либо стажа работы по специальности не менее трех лет;
возраст – от 25 до 55 лет.
Отбор кандидатов в резерв управленческих кадров Республики Мордовия (далее – кандидаты) осуществляется на конкурсной основе.
Выдвижение кандидатов может осуществляться лицами, замещающими государственные должности Республики Мордовия; руководителями органов государственной власти Республики Мордовия и местного самоуправления; депутатами представительных органов государственной власти и местного самоуправления; руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности; руководителями высших учебных заведений; общественными организациями; политическими партиями; членами Комиссии при Главе Республики Мордовия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров. Кандидаты могут выдвигаться на основе самовыдвижения.
Кандидаты представляют в Комиссию следующие документы:
1) личное заявление кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 1;
2) заполненная и собственноручно подписанная анкета кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме
№ 2;
3) согласие кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия на обработку персональных данных по форме № 3;
4) рекомендация от субъекта выдвижения, характеризующая деловые, профессиональные и личностные качества кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия, либо отзыв лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, позволяющий дать качественную оценку уровня личных профессиональных компетенций и опыта кандидата (для кандидатов на основе самовыдвижения);
5) копия паспорта или заменяющего его документа;
6) копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) копии документов, об образовании и квалификации, а по желанию гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
8) опросный лист кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 4;
9) заполненная и собственноручно подписанная справка – объективка кандидата на включение в резерв управленческих кадров Республики Мордовия по форме № 5;
10) справка о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования или письмо об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
Формы документов размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия по адресу: https://clck.ru/3B6VQA
Перейти на сайт можно с использованием QR-кода:
В случае представления неполного и (или) недостоверного комплекта документов претендент не допускается к следующему этапу отбора.
Документы для включения в резерв управленческих кадров представляются в срок до 30 июня 2024 г. включительно, по почте либо с нарочным по адресу:
430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.35, Управление по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, каб. № 606.
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Дополнительную информацию о порядке проведения отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров можно получить по телефонам: 39-11-94, 39-12-31.
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