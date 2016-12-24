Мордовия внедряет геномную селекцию в племенном животноводстве

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с представителями компании «Иннопрактика». Обсуждалось развитие сотрудничества с республикой.

Одно из основных направлений взаимодействия – внедрение геномной селекции в молочном скотоводстве Мордовии. Представители компании уже провели ряд встреч с региональным Минсельхозом и руководителями племенных хозяйств республики. В государственный племенной регистр внесены 19 организаций Мордовии. Общее поголовье племенных животных КРС в хозяйствах республики сейчас – 68 тысяч голов, а средняя продуктивность по итогам года составила 9,5 тысячи килограммов.

В ходе встречи речь также шла о сотрудничестве по вопросам поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых.

В обсуждении принял участие Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин.