Мордовия и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Мордовии Артём Здунов 7 июня на ПМЭФ встретился с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие в реализации совместных проектов на территории республики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Кроме того, ПСБ продолжит внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов.

«ПСБ становится одним из ключевых партнеров республики, уже плодотворно работает с рядом наших предприятий. Подписание соглашения придаст новый импульс развитию и внедрению современных банковских технологий и банковской инфраструктуры в нашем регионе, реализации в Мордовии социально значимых и инфраструктурных проектов. Будем укреплять партнерские отношения!», - сказал Артем Здунов.

«Мы начинаем сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые в конечном итоге имеют одну цель: рост экономики, производства, повышение доступности банковских продуктов для жителей и бизнеса. ПСБ будет активно поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты в Республике Мордовия, содействовать развитию жилищного строительства на ее территории, помогать предпринимателям и жителям через различные программы, повышать финансовую грамотность. Банк приступает к работе с республикой на основе закрепленных в соглашении договоренностей, уделяя большое внимание в первую очередь социально значимым вопросам, обеспечению выпуска электронного удостоверения-карты «СВОи» на ее территории, работе с крупными предприятиями ОПК региона», - прокомментировал подписание Петр Фрадков.