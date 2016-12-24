В Саранске устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на улице Полежаева

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Как сообщает МВД по РМ, 7 июня примерно в 15:00 на улице Полежаева в Саранске 38-летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2107», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажиру автомашины оказана медицинская помощь.
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