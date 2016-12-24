В Пресс-центре Мордовии обсудили вопросы купального сезона

Сегодня в республиканском Пресс-центре прошла пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам купального сезона 2024 года.



В мероприятии приняли участие представители МЧС России, Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мордовии, министерства образования, министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования и Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения.



В Центре ГИМС в Мордовии официально зарегистрировано 13 пляжей. Девять из них находятся в Саранске, Рузаевском, Большеберезниковском, Инсарском и Кочкуровском районах. Еще четыре в детских оздоровительных лагерях - в «Изумрудном», «Энергетике», «Емашевской роще», «Орбите». В Саранске начали функционировать две зоны отдыха у бассейна со всей пляжной инфраструктурой.



Представители МЧС отметили, что на благоустройство пляжей в Мордовии было выделено семь грантов. За счет этого удалось оборудовать безопасные зоны отдыха со всей необходимой инфраструктурой, а самое главное со спасательными пунктами.



Первый заместитель Председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мордовии Алексей Миточкин отметил, что количество пляжей на территории региона увеличивается. В связи с этим контроль за этими местами должен повышаться.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Мордовии Наталия Фадеева подчеркнула, что сотрудниками ведомства проводится мониторинг состояния водных объектов на соответствие санитарным нормам. Сейчас взят очередной забор воды из водоемов города Саранска. Его результаты будут известны на следующей неделе.



Главный госинспектор государственной инспекции по маломерным судам республики Виктор Никитин напомнил, что законом Мордовии установлена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. В частности, за купание в необорудованных и бесконтрольных местах, а также за купание в состоянии алкогольного опьянения.