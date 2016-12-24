В Мордовии молодые парламентарии оценили результаты деятельности и обсудили планы работы

В Госсобрании Мордовии прошло заседание Общественной молодежной палаты с участием заместителя Председателя Госсобрания Натальи Долматовой.

«У вас на счету уже много добрых дел и реализованных инициатив. Вы активно включены в федеральную и республиканскую повестку. Благодарю за работу с молодежью, которую вы проводите в школах, колледжах, вузах», – сказала вице-спикер Госсобрания РМ.

На заседании обсуждались нормативные документы, которые разработаны Молодежным парламентом и будут внесены в Госсобрание республики.

Это проект регионального закона «Об использовании в наименованиях юридически лиц официальных наименований «Республика Мордовия», «Мордовия» и проект постановления Госсобрания Мордовии «Об обращении Государственного Собрания Республики Мордовия к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу совершенствования федерального законодательства в части увеличения продолжительности написания единого государственного экзамена на 1,5 часа для участников специальной военной операции».

Молодые парламентарии подвели итоги первых 5 месяцев текущего года, включая работу в формате Ассоциации молодежных парламентов ПФО, участие в патриотических и благотворительных акциях.

Виктория Богдашкина рассказала о конкурсном отборе на получение грантов НКО на проведение в Мордовии фестиваля студенческих семей ПФО «Студ7я».

Отдельная тема – предстоящий окружной молодежный форум «Метеор», который пройдет в Нижегородской области и объединит на одной площадке руководителей молодежных пространств. На форуме будет работать трек, посвященный законотворческой работе «Голос Молодежи». Участие в нем примут четыре представителя Общественной молодежной палаты при Госсобрании Мордовии.