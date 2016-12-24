В Саранске полицейские и байкеры приехали в социальный приют для детей и подростков

По информации МВД по РМ, в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в столице Мордовии полицейские и общественники провели ставшую традиционной акцию «За здоровый образ жизни».

Она началась с мотопробега, в котором приняли участие представители мотоклубов «Ночные волки» и «Ночные валькирии», а также Максим Захаров, чемпион мира по мотогонкам на льду, мастер спорта международного класса, член Общественного совета при МВД по Республике Мордовия.

Мотоколонна стартовала от Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, проехала по улицам Ленинского и Пролетарского района города, и завершила путешествие у социального приюта для детей и подростков. Там гости рассказали ребятам о здоровых привычках, правильном образе жизни и значимости регулярных занятий спортом.

И, конечно, байкеры воплотили в жизнь мечту ребят и прокатили их на своих мотоциклах, снабдив надежными шлемами и рассказав о правилах безопасности. Патрульный автомобиль детям продемонстрировали сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Завершилась встреча чаепитием, в ходе которого воспитанники интерната рассказали гостям о своих увлечениях и поделились планами на будущее. А полицейские вручили юным подопечным памятные подарки с символикой УНК МВД по РМ и пожелали безопасных летних каникул.