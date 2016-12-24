Мордовия представит два проекта регионального развития на выставке «Россия»

9 июня в Москве на ВДНХ пройдут презентации проектов Всероссийского конкурса «Пространство будущего». По информации Минэкономики РМ, Мордовия представит два проекта.



В номинации «Туристический проект» в сопровождении этно-арт-театра «VARMA» выступит Сафари-парк «Кречет», который входит в число главных достопримечательностей России.

В номинации «Молодежный проект» будет представлен Окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» – лагерь с акцентом на национальный колорит.



Сафари-парк «Кречет» сейчас лидирует в голосовании и является одним из претендентов на победу в конкурсе.

Голосование за проекты проходит до 3 июля по ссылке: https://достижения.рф/project-competition.