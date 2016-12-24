Российское общество «Знание» запустило просветительский проект «Мордовия — регион для молодых»

Просветительский проект филиала Российского общества «Знание» в Мордовии, посвящен достижениям региона и возможностям развития для молодежи республики. Стартовал проект с лекции инженера-исследователя Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Алины Таратыновой. Она рассказала ученикам саранской школы № 33 о фотонике и возможностях развития новых технологий в республике.

«Я с радостью приняла приглашение поучаствовать в новом проекте Российского общества «Знание». Уверена, он станет важным элементом в формировании патриотизма и любви к своей малой Родине. Мне, как члену Молодежного правительства Республики Мордовия, особенно важно поддерживать такие проекты и передавать свои знания о развитии региона в различных областях школьникам и студентам. На своей лекции я познакомила школьников с одним из ключевых сфер развития Республики Мордовия — промышленного кластера, связанного с фотоникой. Рассказала ребятам о важности данной науки в нашей жизни, познакомила с крупными предприятиями Мордовии, открыла секреты, как стать крутым специалистом по фотонике и оптоинформатике», — поделилась Алина Таратынова.

Участниками проекта станут уже опытные лекторы и спикеры, пока не принимавшие участие в мероприятиях Российского общества «Знание», но имеющие серьезный опыт в науке, медиа, технологическом предпринимательстве, молодежной политике, работе с детьми, проектной деятельности.

Проект направлен на формирование у молодежи достоверных знаний о потенциале и достижениях республики, возможностях самореализации в регионе, а также для формирования у молодежи интереса к дальнейшему изучению сфер деятельности, являющихся приоритетными для социально-экономического развития Мордовии. Проводится мероприятия будут в различных форматах: лекции, мастер-классы, квизы.