Осужденным мордовской колонии-поселения рассказали о перспективах трудоустройства после освобождения

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В колонии-поселении №14 УФСИН по РМ прошла встреча осужденных с работодателями. В ней приняли участие руководитель Территориального отдела содействия занятости населения по Чамзинскому району Валерий Буткеев и начальник отдела кадров ООО «Комби С» Юлия Гринченкова.
В ходе встречи сидельцы узнали о преимуществах поиска работы через службу занятости, возможностях обучения и переобучения и размере пособия по временной нетрудоспособности.
Кроме того, специалисты проинформировали присутствующих о положении на рынке труда в регионе, о наиболее востребованных профессиях, заработной плате и возможности работы вахтовым методом.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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