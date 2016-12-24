Осужденным мордовской колонии-поселения рассказали о перспективах трудоустройства после освобождения

В колонии-поселении №14 УФСИН по РМ прошла встреча осужденных с работодателями. В ней приняли участие руководитель Территориального отдела содействия занятости населения по Чамзинскому району Валерий Буткеев и начальник отдела кадров ООО «Комби С» Юлия Гринченкова.

В ходе встречи сидельцы узнали о преимуществах поиска работы через службу занятости, возможностях обучения и переобучения и размере пособия по временной нетрудоспособности.

Кроме того, специалисты проинформировали присутствующих о положении на рынке труда в регионе, о наиболее востребованных профессиях, заработной плате и возможности работы вахтовым методом.