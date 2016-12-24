В Саранске две авто-леди не поделили перекресток

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
По информации Госавтоинспекции республики, 6 июня в 13:30 напротив дома № 38 по ул. Б. Хмельницкого в Саранске 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», по предварительным данным, при повороте налево не уступила дорогу и совершила столкновение с «Ладой Гранта» под управлением 27-летней автомобилистки.
В результате ДТП дама из отечественной легковушки с различными травмами была госпитализирована в лечебное учреждение. Обе женщины управляли авто трезвыми.
Отмечается, что обе женщины управляли авто трезвыми, а виновница аварии в этом году уже 11 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»