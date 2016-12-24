В Мордовии росгвардейцы за прошедший месяц изъяли 49 единиц оружия

Всего за май текущего года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии принято свыше 880 заявлений от граждан и представителей юридических лиц по вопросам предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского и служебного оружия, осуществления частной охранной деятельности. По результатам рассмотрения обращений правоохранителями выдано более 750 разрешительных документов.

Одновременно, росгвардейцами проведены 350 проверок граждан - владельцев оружия по месту их жительства. Выявлено 12 нарушений правил оборота гражданского оружия. К административной ответственности за различные нарушения привлечены 12 владельцев. По различным основаниям изъяты 49 едениц гражданского оружия, 106 шт. патронов.

За нарушения законодательства о частной охранной деятельности к административной ответственности привлечены 2 частные охранные организации.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.