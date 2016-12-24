Глава Мордовии на ПМЭФ: «Фармацевтика – это точка роста нашей независимости и суверенитета»

Фармацевтическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития в структуре национальной социальной политики, экономики и на глобальном рынке. Российская фармацевтика развивается в условиях современных внешнеполитических вызовов и стремления к импортонезависимости. Эту тему на ПМЭФ-2024 обсудили в ходе сессии «Передовая фармацевтика России: уникальные разработки, новые технологии и отраслевое лидерство». В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Согласно утвержденной стратегии «Фарма 2030» уже через шесть лет доля российских препаратов полного цикла должна вырасти на отечественном рынке до 70 %. Среди главных трендов – курс на импортонезависимость, выпуск инновационных препаратов и использование продвинутых биотехнологических решений. И ключевой фактор успеха в этом – взаимодействие передовиков фарминдустрии с региональной властью.

Напомним, что в Мордовии находится крупнейшее предприятие группы компаний «Промомед». «Биохимик» – один из лидеров отрасли. Портфель группы компаний насчитывает более 300 наименований лекарственных препаратов, 80 % из них входят в список жизненно важных.

«Тема фармацевтики интересует сейчас всех, потому что это действительно точка роста нашей независимости, нашего суверенитета», - отметил Глава Мордовии.

Было подчеркнуто, что «Промомед» – один из крупнейших инвесторов для региона, крупный работодатель и налогоплательщик, один из самых крупных заказчиков высокопроизводительных кадров в МГУ им. Н.П. Огарева. Сейчас в республику, именно на «Биохимик», приезжают работать высококлассные специалисты из Москвы и других регионов.

«У нас налажено очень четкое взаимодействие, - рассказал Артём Здунов. – Что нам надо подтянуть? Подготовку кадров, и мы работаем вместе с университетом – уже создано две лаборатории «Биохимика» именно на базе вуза, потому что без университета не будет дальнейшего развития».

Глава Мордовии заострил внимание и на том, что регион делает для фармкомпании. В первую очередь создает благоприятный инвестиционный климат. Коллаборация налажена и в подготовке кадров, которая ведется, начиная с детского сада, и в проведении широкого спектра исследований. В программе «Приоритет 2030» МГУ имени Огарева и компания «Промомед» также участвуют совместно.

В качестве примера тесного взаимодействия с властью республики председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал о ситуации с недавней работой делегации Мордовии на Кубе, когда глава региона сам предложил руководителю фармкомпании ознакомиться с опытом кубинских коллег по созданию онкологических вакцин: «Не мы звоним Артёму Алексеевичу с просьбой поддержать нас, а Глава республики знает и предлагает нам разные возможности. Вот так это работает. Спасибо большое!»

Также в качестве спикеров на сессии выступили замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева, управляющий директор, директор центра индустрии здоровья ПАО «Сбербанк» Сергей Жданов, управляющий директор центра биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Денис Шулаков. Участники говорили об изменениях фармацевтического рынка России за последний год, вызовах, с которыми сталкивается отрасль, и стимулах для развития ее научного и технологического потенциала.