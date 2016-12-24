В МГУ им. Н.П. Огарева исследуют технологию изготовления хамона

В аграрном институте МГУ им. Н.П. Огарева в холодильную камеру заложили хамон. Традиционно деликатес делают из свинины, но университет совместно с партнером ГК «Талина» так же сделают хамон из баранины и индейки. В холодильнике он будет созревать и приобретать уникальный вкус в течение семи месяцев. Попробуют его уже в конце года.

Хамон — это традиционный испанский деликатес, который представляет собой вяленую соленую свиную ногу. Процесс его приготовления очень длительный и может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Его вкус и качество во многом зависит от различных факторов - способов засолки, породы свиней и даже от способов их откорма. С этой точки зрения хамон подходит для образовательного процесса и реализации потенциала учебной лаборатории продуктов питания и пищевых ингредиентов с заданными свойствами в части создания новых продуктов питания на основе традиционных рецептов.

Ученые и студенты Мордовского госуниверситета будут изучать влияние различных видов консервирующих питательных сред на сроки созревания и вкусовые качества продукта и разрабатывать новые локальные рецептуры производства хамона.

Свиные окорока предоставил партнер вуза — ГК «Талина». Введение в производство хамона позволит расширить ассортимент продукции под торговой маркой Delikäiser.