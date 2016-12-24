«Россия — это будущее мира»: На ПМЭФ обсудили наследие Выставки

На XXVII Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня прошла сессия «Россия»: вместе создаем будущее», участники которой обсудили наследие, культурное и историческое значение Выставки «Россия».

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин отметил, что Выставка «Россия» стала местом создания новых идей, которые оказывают влияние на жизнь страны.

«Если кто-то не был на Выставке «Россия», я рекомендую ее посетить. 15 миллионов станут большей цифрой. Эффект от Выставки есть, и он значительный. И когда мы говорим про будущее, Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал еще больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь. У нашей страны есть будущее. Россия — это будущее мира», — сообщил Максим Орешкин.

Он также отметил важность обмена опытом между участниками Выставки.

«Идея Выставки по мере успешной реализации развивалась. Сначала задачей было продемонстрировать людям, что достигают регионы, компании, люди в нашей стране. Затем процесс пошел — и обмен знаниями и информацией привел к тому, что стали появляться новые проекты. Мы видим, что на каждом новом успешном витке цели Выставки меняются и она приобретает новое качество», — сказал Максим Орешкин.

По его словам, Выставка может стать инструментом достижения национальных целей развития страны. Выстраивание правильной коммуникации между различными группами общества, регионами — это очень важный элемент успеха, отметил заместитель руководителя Администрации Президента. Обмен опытом дает импульс к реализации новых достижений. В связи с этим опыт Выставки нужно распространять на всю страну.

«Выставка на многих в нашей стране оказывает позитивное воздействие и помогает добиваться больших результатов. Интерес людей показывает, что Выставка стала живым инструментом общения, который дает им новый импульс: они что-то увидели, почерпнули, придумали новую идею, вдохновились, реализовали. Эти положительные эффекты проявляются во всем, что касается Выставки. Энергия, которой люди заряжаются на ней, дает эффект по всей стране», — подчеркнул Максим Орешкин.

Генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова стала модератором сессии. В приветственном слове она поблагодарила за интерес к экспозициям и стендам и отметила, что успех Выставки — это заслуга каждого посетителя.

«Выставка «Россия» — это объединение людей и идей, концентрация мечты всех участников, наполнивших программу различными событиями: более 1200 культурных мероприятий, 750 деловых, 1500 образовательных. Наша сегодняшняя встреча — благодарность каждому из причастных. Именно объединившись на выставке «Россия» мы вместе создаем будущее», — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Экспозиции и стенды на Выставке позволяют привлекать молодежь к той или иной отрасли, отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В Павильоне «Атом», среди прочего, мы рассказываем о гуманитарном измерении ядерных технологий — в медицине, материаловедении, сельском хозяйстве и так далее. Конечно, борьба с онкологией невозможна без этого. Атомно вдохновленные технологии — в том числе, аддитивные технологии в области здравоохранения — это уже сегодняшний день. Сейчас атомные технологии — это научные открытия — а завтра уже обыденность», — сказал Алексей Лихачев.

Регионы должны развивать собственные площадки, подобные Выставке «Россия», отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В городе 31 мая уже открыли экспозицию «Мой Петербург», которая рассказывает о достижениях его жителей. Это позволяет сформировать портрет человека, живущего в Северной столице.

««Мой Петербург» — это не просто экспозиция, где можно что-то посмотреть. Это выставка-путешествие. Выставка, где каждый посетитель становится участником жизни города. Все достижения — это результат труда жителей Петербурга. Они главные герои экспозиции. Главная цель выставки, чтобы каждый горожанин, побывав на ней, ощутил себя частью великого города. Задача выставки — сформировать ощущение, что история Петербурга создается сегодня, и каждый горожанин — ее участник», — сообщил Александр Беглов.

Выставка «Россия» позволяет регионам рассказать о себе и получить опыт от взаимодействия с другими субъектами, подчеркнул губернатор Республики Мордовия Артем Здунов.

«На Выставке сложилась здоровая конкуренция: если проводилось что-то интересное, то это положительно сказывалось на всех. Мы провели огромное количество мероприятий, встречались с врачами, спортсменами — событийная повестка нас очень сильно обогатила. Ее нужно продолжать развивать уже на местах. У нас такой площадки, чтобы рассказывать о республике, раньше не было», — отметил Артем Здунов.

Выставка «Россия» — это грандиозное событие, и регионы ответственно подошли к формированию экспозиций, рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, работа с программой и стендом позволяют региону привлечь к себе дополнительное внимание.

«Центральной темой на нашей экспозиции является небо. Рязань — это столица Воздушно-десантных войск, родина Циолковского. Теперь же мы пилотный регион в новом нацпроекте по БПЛА. А еще Рязань принимает крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небо России». Поэтому на стенде мы сделали воздушный шар. Огромное количество людей бывает на Выставке — и обратная связь всегда позитивная. Каждый пятый гость, приходящий в информационно-туристский центр региона, говорит, что принял решение о посещении Рязани после того, как побывал на нашей экспозиции», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на Выставке сформирована среда, которая позволяет обучаться и обмениваться опытом.

«Выставка «Россия» — это уникальная площадка, где люди не только рассказывают о великой стране, о достижениях региона. Это площадка, на которой мы постоянно обмениваемся опытом с коллегами. У нас на стенде работают только севастопольцы. Они приезжают в Москву, чтобы поделиться любовью к Городу-Герою. И на Выставке они видят все богатство нашей страны, как в других регионах решаются задачи, создаются невероятные проекты. И это дает потрясающий синергетический эффект и для культуры, и для социальной сферы, и, безусловно, для экономики. Поэтому для меня Выставка — огромная школа для нашей команды», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 15 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.