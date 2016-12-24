Вячеславу Щапову скостили срок

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РМ изменила приговор Ленинского районного суда Саранска в отношении бывшего главного врача Республиканской клинической больницы им. С.В. Каткова 42-летнего Вячеслава Щапова. Известному в Мордовии хирургу снизили срок заключения на три месяца.

Суд в марте этого года вынес Вячеславу Щапову обвинительный приговор за растрату бюджетных денежных средств в особо крупном размере и изготовление специального технического средства для негласного получения информации.

По данным следствия, в мае 2020 года на посту главного врача больницы Вячеслав Щапов заключил два государственных контракта с коммерческим предприятием на поставку 6 аппаратов искусственной вентиляции легких по умышленно завышенной стоимости и без предварительного анализа рынка на предмет средних цен аналогичных товаров. Стоимость каждого аппарата была завышена от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Таким образом, руководящий медик совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму более 9,5 миллионов рублей.

Также установлено, что в 2022 году он самостоятельно изготовил специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения и регистрации информации. Видеокамера была закамуфлирована под папку-скоросшиватель и размещалась в рабочем кабинете главного врача.

На основании материалов УФСБ по РМ в отношении Вячеслава Щапова было возбуждено и расследовано уголовное дело о растрате бюджетных денег в особо крупном размере и незаконном производстве специальных технических средств для негласного получения информации.

Суд признал бывшего главного врача виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Кроме этого, фигурант обязан возместить причиненный бюджету региона ущерб в размере 9,2 млн рублей. Просьба Вячеслава Щапова отправиться на СВО была отклонена.

Сейчас же основанием для смягчения наказания послужило то, что Вячеслав Щапов после приговора частично возместил ущерб в размере 2 415 000 рублей. Теперь хирургу придется провести за решеткой 4 года 3 месяца. В остальной части приговор оставлен без изменения.