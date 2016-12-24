Онлайн-уроки Банка России в Мордовии посмотрели 9 тысяч раз

В республике подведены итоги весенней сессии онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Занятия проводились для школьников 8-11 классов, студентов техникумов и колледжей, а также для пожилых людей.



В 2024 году в Мордовии онлайн-уроки просмотрели 9 тысяч раз. К занятиям можно было подключаться группой или классом, так и индивидуально.



Слушатели узнали о грамотном распоряжении личными финансами, рациональном использовании финансовых инструментов, страховании, налогах, а также о том, как защитить себя от мошенников и сохранить свои сбережения.



Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. В этом году по всей стране они набрали 3,2 млн просмотров. Следующая сессия занятий пройдет в сентябре этого года.