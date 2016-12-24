В Мордовии благоустроили пляжную территорию на берегу Сузгарьевского водоема

«Шикарное мероприятие!»
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В пригороде Рузаевки завершилось обновление пляжа на северном берегу Сузгарьевского водоема. Здесь создана необходима инфраструктура для летнего отдыха - кафе, детская и спортивная площадки, беседки, шезлонги под навесом, сцена для проведения различных мероприятий. Также на пляже организовано дежурство спасателей.
«Сюда можно приехать семьей, компанией - позагорать, поплавать, покататься на лодках и катамаранах», - рассказали в администрации Рузаевского района.
Напомним, благоустройство пляжа стало возможным благодаря гранту, полученному в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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