В Мордовии благоустроили пляжную территорию на берегу Сузгарьевского водоема

В пригороде Рузаевки завершилось обновление пляжа на северном берегу Сузгарьевского водоема. Здесь создана необходима инфраструктура для летнего отдыха - кафе, детская и спортивная площадки, беседки, шезлонги под навесом, сцена для проведения различных мероприятий. Также на пляже организовано дежурство спасателей.



«Сюда можно приехать семьей, компанией - позагорать, поплавать, покататься на лодках и катамаранах», - рассказали в администрации Рузаевского района.



Напомним, благоустройство пляжа стало возможным благодаря гранту, полученному в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».