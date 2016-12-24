В Мордовии ряд субъектов МСП подтвердили статус социальных предприятий

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» организовали очередную аттестацию социальных предприятий.

Процедура вступления в реестр социальных предприятий проходит в несколько этапов: от обучения по акселерационной программе до выступления перед комиссией. После успешной защиты проекта предприниматель получает статус социального и возможность претендовать на грантовую поддержку государства.

5 июня межведомственная комиссия из представителей Минэкономики РМ, Центра «Мой бизнес» и «Гарантийного Фонда Мордовии» рассмотрела кейсы предпринимателей, подтверждающих статус социальных. В этом году было подано 65 таких заявок, все они получили статус социального предприятия, более 20 из них вступили в реестр впервые.

Социальные предприниматели заинтересованы не только в финансовом успехе, но также и в решении социальных проблем при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».