Сотрудник мордовской колонии погорел на взятках за «почтовые услуги»

В Мордовии бывший сотрудник УФСИН по РМ предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Противоправная деятельность мастера цеха центра трудовой адаптации осужденных колонии №1 была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального ФСИН.

По данным следствия, 36-летний сотрудник исправительного учреждения в период с сентября 2022 по декабрь 2023 года получил от заключенного вознаграждение за незаконный пронос на территорию режимного объекта запрещенных предметов. Он передавал одному из осужденных спиртные напитки, а также отдал два мобильных телефона, полученных им со службы доставки.

Сумма денежных переводов за «почтовые услуги» варьировалась от 1 тысячи до 25 тысяч рублей в зависимости от количества и стоимости проносимого товара. Всего за указанный период обвиняемый получил от заключенного переводом на банковскую карту 170 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по статье о получении взятки. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину.

Сейчас уголовное дело направлено в Зубово-Полянский районный суд РМ для рассмотрения по существу.