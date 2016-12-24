В Ромодановском районе после проверки прокуратуры лишились прав сразу пятеро водителей

Как сообщает прокуратура РМ, в Ромодановском районе представители ведомства провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам были выявлены пятеро жителей района, страдающих психическими заболеваниями, алкогольной зависимостью, и при этом имеющие водительские удостоверения различных категорий.

Например, житель с. Малые Березники состоящий на учете у врача психиатра с диагнозом «Легкая умственная отсталость (олигофрения в степени умеренно-выраженной дебильности)», имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «В, В1(AS), М».

Другому автомобилисту, имеющему водительское удостоверение на право управления транспортными средствами с категориями «В, В1(AS),С,С1,М», был выставлен диагноз «Хронический алкоголизм». Но несмотря на это, он продолжал осуществлять поездки на личном транспорте в качестве водителя.

По искам прокурора района суд лишил пятерых водителей, имеющих медицинские противопоказания, прав на управление транспортными средствами.