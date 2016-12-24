В Саранске две подруги осуждены за покупку наркоты

В столице Мордовии суд вынес приговор двум юным жительницам Саранска, 2007 и 2003 годов рождения. Они отвечали за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Как установили сотрудники полиции, 1 февраля этого года подруги отдыхали дома у одной из них. В какой-то момент они решили разнообразить свое существование наркотой, и в складчину заказали по интернету N-метилэфедрон массой около 1 грамма.

Получив координаты тайника, барышни направились в лесополосу в Пролетарском район Саранске. После извлечения закладки они прямо на месте «угостились» небольшими дозами синтетического наркотика и отправились восвояси.

В этом момент к ним подошли оперативники профильного подразделения полиции. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у девушек фольгированный сверток с оставшейся частью запрещенного вещества весом 0.39 граммов.

Свою вину в совершенном преступлении юные жительницы Саранска не отрицали. По информации МВД по РМ, по приговору суда каждая из девушек заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал несовершеннолетнюю пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию.