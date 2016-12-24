Просветителей Мордовии приглашают стать участниками Знание.Премия - 2024

«Мы гордимся нашим земляком»
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Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября этого года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023-2024 годах.
В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экология и Туризм» - для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.
С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».
«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллионов зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения», - сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.
Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри.
Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием слушателей в мини-приложении в социальной сети ВКонтакте.
Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.
Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
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