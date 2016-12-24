Фонтан на площади Тысячелетия начали «укутывать» в гранит

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О ходе работ по реконструкции фонтана «Звезда Мордовии» в телеграм рассказал мэр Саранска Игорь Асабин.
«Сотрудники подрядной организации выполняют работы по приведению в нормативное состояние оборудования фонтанного комплекса:
- отремонтировано и частично заменено оборудование – шкафы управления, насосы и форсунки.
- проводятся работы по устройству выравнивающей бетонной стяжки и по гидроизоляции.
В настоящее время специалисты проводят монтаж гранитного покрытия чаши фонтана».
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