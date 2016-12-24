Благоустройство бульвара Горшкова в Рузаевке обернулось возбуждением еще одного уголовного дела

В Рузаевском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По информации прокуратуры РМ, в январе 2023 года городскому поселению Рузаевка из бюджета республики было выделено 85 миллионов рублей для реализации проекта по созданию комфортной городской среды.

Прокурорская проверка показала, что администрацией городского поселения был заключен муниципальный контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству бульвара Горшкова на сумму свыше 78 миллионов рублей, а сложившаяся экономия в размере более 6,8 миллионов рублей использована на иные цели – приобретение изделий для праздников.

Кроме того, органом местного самоуправления без анализа рыночных цен по завышенной стоимости приняты и оплачены работы по установке на бульваре малых архитектурных форм, чем бюджету причинен ущерб в сумме 17,6 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело за нецелевое расходование бюджетных средств и халатность.

Напомним, немногим ранее по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложных документов при благоустройстве бульвара Горшкова.

Выполнявшая работы компания предоставила липовые бумаги о наличии у нее опыта исполнения договоров строительного подряда, обязательного для участия в конкурсных процедурах.