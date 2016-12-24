Мордовские артисты выступят на главной сцене ВДНХ

9 июня в Москве на главной сцене ВДНХ пройдет финал финно-угорского музыкального конкурса. Мордовию в номинации «Сольное пение» представит участница ансамбля «Азорава» Елена Помозова, в номинации «Ансамбль» выступит фольклорный ансамбль «Вармава». В каждой финальной номинации - 6 участников.

Финно-угорский музыкальный конкурс проходит в рамках Гербера - национального удмуртского праздника, который традиционно проводится в столице России с 2015 года. В программе: творческие, спортивные и музыкальные мероприятия, мастер-классы, ярмарка, выставочная зона и экскурсионные активности.