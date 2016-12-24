В Мордовии начинающий водитель насмерть сбил пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, 4 июня в 22:59 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский» в Чамзинском районе 21-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Водительские права молодой автомобилист получил только в прошлом году, а в этом уже успел получить 18 штрафов за различные нарушения ПДД (только за тонировку штрафовался восемь раз).
В результате наезда пешеход от полученных травм скончался. Водитель успешно прошел проверку на состояние опьянения.
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В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
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