В Мордовии начинающий водитель насмерть сбил пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 4 июня в 22:59 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский» в Чамзинском районе 21-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Водительские права молодой автомобилист получил только в прошлом году, а в этом уже успел получить 18 штрафов за различные нарушения ПДД (только за тонировку штрафовался восемь раз).

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался. Водитель успешно прошел проверку на состояние опьянения.