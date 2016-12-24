Дворник саранской больницы устроил шопинг за чужой счет

54-летний житель Ромодановского района, работающий дворником в одной из больниц Саранска, предстанет перед судом за кражу с банковского счета. Мужчина так обрадовался найденной банковской карте неизвестного владельца, что тут же решил устроить с ней рейд по торговым точкам.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания полицейские установили, что за 4 часа дворник сделал по карте 25 покупок на общую сумму свыше 9 тысяч рублей. Он не знал, сколько получил в свое распоряжение денежных средств, поэтому начал с мелких покупок в больничном буфете. Затем он посетил несколько магазинов, где оплачивал каждый товар отдельно, поскольку всякий раз опасался, что деньги на карте закончатся.

После того, как владелец платежного средства заблокировал карту, обвиняемый ее выбросил. После задержания свою вину в совершенном преступлении дворник признал полностью, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.