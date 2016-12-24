Нацпроект помогает развитию бизнеса в муниципалитетах Мордовии

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. На этот раз «бизнес-десант» посетил сразу два района – Краснослободский и Старошайговский.
Основными темами встречи традиционно стали финансовые и нефинансовые меры поддержки, консультирование по вопросам роста продаж и правовых аспектов деятельности, молодежное и социальное предпринимательство.
Финалом встреч стала работа с подростками. «Генерация бизнес-идей» вновь раскрыла предпринимательский потенциал в подрастающем поколении. Ребята не просто предложили открыть зону отдыха для детей, а просчитали риски и прибыль возможного бизнес-проекта.
Следующая встреча с предпринимателями Мордовии пройдет в Большеберезниковском районе.
Напомним, что проект «бизнес-десант» реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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