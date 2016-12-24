В Саранске студенческий театр «ИНКогнито» покажет литературные спектакли по произведениям А.С. Пушкина

В 225-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина будущие актеры, студенты профильных специальностей Института национальной культуры МГУ имени Н.П.Огарева, продемонстрируют свои литературные спектакли по произведениям гения русской словестности.



6 июня в 14:00 в малом зале Театра оперы и балета все желающие смогут увидеть премьерные инсценировки поэмы «Цыгане» и «Сказки о царе Салтане». Режиссер, мастер курса Игорь Дьячков.

Вход свободный.