Предприниматели пожаловались прокурору Мордовии на долги муниципальных структур за произведенные работы

4 июня в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей прокурор республики Сергей Лапин вместе с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Юрченковой провел личный прием представителей бизнеса.

По информации прокуратуры РМ, в ходе приема предприниматели часто жаловались на несвоевременную оплату произведенных работ. Так, директор одной из саранских коммерческих организаций обратился с жалобой на администрацию Саранска, которая не обеспечила своевременное финансирование обязательств на оплату задолженности , возникшей после работ по нанесению дорожной разметки на муниципальных дорогах.

По аналогичному вопросу обратился индивидуальный предприниматель из Ардатова, которому местная администрация задолжала более 100 тысяч рублей по договору поставки строительного оборудования.

Представители московской энергосервисной компании обратились с заявлением о принятии мер в связи с длительной невыплатой задолженности по энегосервисному контракту одним из муниципальных учреждений Рузаевки. Размер долга превысил 25 миллионов рублей рублей.

Представитель самарского холдинга сообщил о неправомерных действиях должностных лиц городской администрации по демонтажу рекламных конструкций в черте Саранска.

По результатам приема от заявителей приняты письменные обращения, по результатам рассмотрения которых, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.