Пенсионерка из Ковылкина польстилась на обещанную аферистами компенсацию за некачественные лекарства

В дежурную часть полиции в Ковылкинском районе обратилась 72-летняя местная жительница, потерявшая после телефонных разговоров с жуликами крупную сумму денежных средств. При этом, мошенническая уловка была выполнена на приличном криминальном уровне.

Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера от якобы представителя медицинской организации, в которой она некоторое время назад покупала лекарства. Мужчина сообщил, что в партии купленных женщиной препаратов обнаружены вредные для организма тяжелые металлы.

Соответственно, чтобы не лишиться лицензии на выпуск лекарственных средств, руководство фирмы-производителя приняло решение о выплате всем покупателям денежной компенсации в размере 650 тысяч рублей.

Мужчина объяснил, что сертификат на компенсацию находится в одном из банков Москвы. За его хранение перед получением необходимо перевести 47 тысяч рублей на номер счета, который он назвал.

Выполнив это условие, женщина узнала о следующем – за доставку сертификата в Ковылкино необходимо заплатить еще 67 тысяч рублей. Тут пенсионерка уже заподозрила неладное и рассказала о компенсации своей дочери. По ее совету потерпевшая и обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Как отмечают в МВД по РМ, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к хищению денег.