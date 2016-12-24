В Саранске сотрудники полиции задержали пятерых жителей Башкирии с похищенными айфонами

«Шикарное мероприятие!»
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Как сообщает МВД по РМ, вечером 1 июня сотрудникам Управления уголовного розыска поступила информация от коллег из Нижегородской области о том, что в сторону Мордовии движется автомобиль марки «Хендай» с воровской компанией. Все находящиеся в автомашине деятели подозревались в краже двух айфонов пятнадцатой модели из салона сотовой связи в Нижнем Новгороде.
2 июня оперативники регионального МВД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по переданной ранее ориентировке отследили путь передвижения легкового автомобиля. Машина была задержана на улице Васенко в Саранске.
В салоне транспортного средства находились пятеро жителей Башкирии. При них полицейские обнаружили похищенные мобильные телефоны. Также, были изъяты еще несколько коробок с новой техникой. Документы, подтверждающие их покупку, молодые люди предъявить не смогли.
Криминальные «гастролеры» были переданы оперативникам УМВД России по г. Нижний Новгород.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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