В Саранске сотрудники полиции задержали пятерых жителей Башкирии с похищенными айфонами

Как сообщает МВД по РМ, вечером 1 июня сотрудникам Управления уголовного розыска поступила информация от коллег из Нижегородской области о том, что в сторону Мордовии движется автомобиль марки «Хендай» с воровской компанией. Все находящиеся в автомашине деятели подозревались в краже двух айфонов пятнадцатой модели из салона сотовой связи в Нижнем Новгороде.

2 июня оперативники регионального МВД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по переданной ранее ориентировке отследили путь передвижения легкового автомобиля. Машина была задержана на улице Васенко в Саранске.

В салоне транспортного средства находились пятеро жителей Башкирии. При них полицейские обнаружили похищенные мобильные телефоны. Также, были изъяты еще несколько коробок с новой техникой. Документы, подтверждающие их покупку, молодые люди предъявить не смогли.

Криминальные «гастролеры» были переданы оперативникам УМВД России по г. Нижний Новгород.