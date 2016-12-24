В рамках федеральной программы «Стимул» в Саранске прокладывают новые канализационные сети

В Октябрьском районе Саранска в марте 2024 года стартовали работы по модернизации канализационной системы в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Новые сети протяженностью 2,4 км и насосная станция позволят разгрузить существующую систему канализации, а также предотвратить возможные аварийные ситуации при подключении новых объектов – 16 проектируемых многоквартирных домов между улицами Рузаевская и Борина, рассчитанных на 972 квартиры общей площадью 61,9 тыс. кв. м.

«Программа «Стимул» помогает с помощью бюджетных инвестиций всех уровней стимулировать сохранение и увеличение темпов ввода жилья. Возведение необходимой инженерной инфраструктуры одновременно со строительством жилых кварталов позволяет ускорить и оптимизировать процесс стройки. Так, модернизация коммунальных сетей в Саранске не только значительно повысит качество жизни жителей Октябрьского района, но и обеспечит надежность функционирования системы даже при учете растущих нагрузок», – подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

В настоящее время реализация проекта идет с опережением графика. Завершить обновление канализационной системы в Саранске планируется до конца 2024 года.

«Модернизация канализационных сетей в Саранске в рамках программы «Стимул» находится на контроле инспекторов РосСтройКонтроля. На сегодняшний день выполнено уже более 50% всех строительно-монтажных работ. Новая инженерная инфраструктура будет включать канализационную насосную станцию для перекачки бытовых сточных вод, камеру переключения с затворами и узлом учета, напорный канализационный коллектор, колодец-гаситель и самотечный канализационный коллектор со смотровыми колодцами. Работа насосной станции будет полностью автоматизирована и не потребует постоянного присутствия обслуживающего персонала», – рассказал генеральный директор подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

Канализационная насосная станция будет в подземном исполнении с надземным павильоном. Ее мощность составит 133,9 куб. м/ч. Прокладка сетей напорной канализации предусмотрена методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом.

Согласно проекту, новые полиэтиленовые трубы будут уложены от проектируемого жилого квартала между улицами Рузаевской и Борина, затем трасса пройдет вдоль проезжей части улиц Рузаевская, Гожувская, Косарева до улицы Тани Бибиной.

Строительство новых сетей завершится у существующего канализационного колодца на перекрестке улиц Тани Бибиной и Косарева.