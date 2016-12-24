Ученые из Мордовии разработали высокотехнологичные лакокрасочные покрытия

Акселерационная программа «Школа стартапов Сколково», которая проходила в Мордовии, запомнилась яркими проектами участников.

Напомним, что занятия на базе АУ «Технопарк-Мордовия» проводились при содействии регионального Министерства экономики, торговли и предпринимательства и Центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники одного из стартапов Центра нанотехнологий и наноматериалов Мордовии занимаются разработкой специализированных защитных лакокрасочных покрытий. Ноу-хау региональных ученых помогает решать проблему долговечности объектов.

Проект по созданию антикоррозионного покрытия, обладающего высокими физико-механическими и антикоррозионными свойствами, стал победителем конкурса Центра инновационного развития.

«Перед нами стояла задача разработать антикоррозионное покрытие, которое отвечало бы поставленным требованиям, – рассказывает разработчик-технолог Нина Мишанина. – Наше покрытие обладает высокими физико-механическими характеристиками, такими как: высокая адгезия, твердость, механическая прочность. Также разработка имеет хорошие антикоррозионные свойства, является экологически безопасной, а материал - однокомпонентным. У нас получилось разработать уникальный продукт, отвечающий всем требованиям».

Еще один продукт ученых обладает специальными свойствами. Антиобледенительная эмаль «ФОРС» имеет гидрофобный эффект («эффект лотоса») за счет нанокомпозитной фторполимерной добавки. При высыхании краски на ее поверхности образуется микронный фторполимерный слой, который придает покрытию гидрофобные, антиобледенительные свойства. Разработка показала отличный результат во время испытаний при покрытии резервуаров одной из ведущих российских нефтяных компаний. Также удачный пробный период эксплуатации прошел на крышах многоквартирных домов. Отметим, что полевые испытания еще одной разработки - антигололедообразующего покрытия, закончились блестящим результатом во время нанесения на тормозные узлы рельсовых автобусов.

Напомним, что в прошлом году Куйбышевская железная дорога подписала первое в истории компании соглашение о сотрудничестве с региональным институтом развития - Центром нанотехнологий и наноматериалов Мордовии.

«Инновационные проекты, реализуемые с участием Центра нанотехнологий и наноматериалов, а также других институтов регионального развития Мордовии, позволят вывести работу «РЖД» на качественно новый виток технологического развития», – отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.