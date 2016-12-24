В Молодежном центре Рузаевки идет ремонт

В Рузаевке ремонтируется Центр молодежной политики и туризма. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи (Молодежь России)» национального проекта «Образование».

В 2023 году Мордовия стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» и получила грант – более 95 млн рублей. Часть этих средств и была направлена на капитальный ремонт Рузаевского центра молодежной политики и туризма.

Ремонт идет на площади более 400 м2. Строители уже завершили демонтажные работы, заложили оконные проемы, на первом этаже и лестничных маршах установлены окна. Приступили к заливке полов и к внутренней отделке помещений. Также будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирована кровля. Изменится и фасад здания, он станет более привлекательным и современным.

В обновленном центре создадут открытые коворкинг-пространства для молодежи и рабочие кабинеты для сотрудников.

Напомним, что средства гранта также направлены на второй этап ремонта Мордовского республиканского молодежного центра в Саранске.